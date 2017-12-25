ЦИК не пустил Навального на президентские выборы

В понедельник, 25 декабря, Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение об отказе в регистрации одного из лидеров российской оппозиции Алексею Навальному в качестве кандидата в президенты РФ.

Политик в воскресенье представил в ЦИК документы для участия в избирательной кампании в порядке самовыдвижения.

Как заявил член ЦИК Борис Эбзеев, решение было принято из-за того, что «не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление», пишет РИА «Новости».

Сам Навальный считает, что дела против него были сфабрикованы, чтобы не допустить на выборы.