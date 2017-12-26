Водитель, въехавшего в подземный переход автобуса заявил, что ТС начало движение само и он не мог его остановить

Водитель автобуса, который въехал в подземный переход в Москве, заявил, что транспортное средство начало движение самопроизвольно, а он не мог его остановить, так как тормозная система не сработала.

«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала, и автобус продолжил движение», — говорилось в сообщении Следственного комитета России.

В компании «Мострансавто», которой принадлежал автобус, ранее рассказали, что за рулем находился российский гражданин 58-летний Виктор Тихонов с 20-летним стажем работы.

ДТП, жертвами которого стали четыре человека, еще 11 пострадали, произошло днем 25 декабря. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Славянский бульвар» — центр «Сколково», съехал по ступенькам в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Полиция рассматривает две версии случившегося: техническая неисправность транспортного средства и неспособность водителя справиться с управлением.

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ТАСС сообщили, что и автобус был технически исправен.

По факту ДТП заведено уголовное дело по двум статьям (ч. 2 ст. 238 и ст. 264 УК РФ) — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».