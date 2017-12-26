Видеофакт. В Минске в многоэтажке на проспекте Пушкина горела квартира

Днем 25 декабря в Минске на проспекте Пушкина (дом 13) горела квартира в девятиэтажном доме. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 16:39. Подразделения МЧС прибыли к месту вызова через 2 минуты после звонка.

Открытым пламенем горел балкон на седьмом этаже. Внизу около балкона на уровне горящей квартиры была обнаружена лежащая на земле женщина. Работники МЧС передали ее бригаде скорой медицинской помощи. С сочетанными травмами, отравлением продуктами горения и ожогами различной степени пострадавшая была госпитализирована, сообщает Минское городское управление МЧС.

До прибытия подразделений МЧС два человека — 36-летний мужчина, предположительно, из горящей квартиры и 53-летняя женщина из соседней квартиры — самостоятельно покинули место пожара.

С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» они были доставлены в больницу.

С этажей выше спасатели эвакуировали 9 человек. Пожар был ликвидирован в 17:03. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Фото и видео Минского городского управления МЧС