В России определили главные слова уходящего года

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка составил топ-10 главных русских слов 2017 года. Как сообщается на интернет-портале «Год литературы», в рейтинге лидирует слово «реновация».

На втором месте списка оказался «биткойн», на третьем — «хайп». В рейтинг также вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харрасмент».

Кроме того, эксперты выбрали пятнадцать авторских неологизмов, в этом списке лидируют слова «домогант», «гоп-политика» и «зломенитый».

В Экспертный совет входят писатели Вячеслав Курицын, Елена Черникова, Владимир Шаров, Татьяна Щербина, а также журналисты, филологи и лингвисты.