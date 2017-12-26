Видеофакт. На кубинском фестивале фейерверков произошел взрыв: десятки пострадавших

В результате взрыва, который произошел во время популярного рождественского фестиваля фейерверков на Кубе, пострадали 39 человек, в том числе шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет, передает Reuters.

Инцидент произошел в городе Ремедиос, расположенном в центральной кубинской провинции Вилья-Клара. Новостная служба Cubadebate сообщает, что инцидент произошел вечером 25 декабря. Более чем 20 пострадавших были госпитализированы в серьезном и критическом состоянии.

Министерство внутренних дел Кубы приступило к расследованию, а высшие партийные деятели Коммунистической партии и правительства Острова свободы посетили пострадавших в больницах, уточняет сайт NotiAmerica.

Предположительно, взрыв произошел, когда искра попала в мешки с фейерверками, находившиеся рядом с городским парком.

Сайт 20 minutos напоминает, что фестиваль фейерверков «Лас-Парранда» существует как кубинский фольклорный праздник с 1820 года и охватывает 17 городов. В городе Ремедиос два муниципальных района, Сальвадор и Эль-Кармен, соревнуются друг с другом через музыку, танцы и фейерверки. По традиции праздник начинается со звона колоколов церкви.

Видео Cubanos por el Mundo / www.youtube.com