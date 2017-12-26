В Столинском районе 85-летняя пенсионерка дала отпор двум молодым грабителям

В Столинском районе 85-летняя пенсионерка сумела оказать сопротивление двум проникшим в ее дом грабителям.

Инцидент произошел 24 декабря около часа ночи в деревне Хотомель. Разбив окно, в дом местной жительницы 1932 года рождения проникли двое неизвестных (на голове одного из них была маска из чулка). Мужчины пытались похитить у хозяйки деньги. Однако свой умысел они не довели до конца, так как пенсионерка смогла оказать грабителям сопротивление. Одному из злоумышленников удалось скрыться, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Следственно-оперативной группой установлено, что преступление совершили неработающие односельчане 1995 и 1994 годов рождения. В тот момент они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчины задержаны. В отношении них Столинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.206 (покушение на грабеж) УК.