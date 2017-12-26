Цены на квартиры в столичных новостройках за 2017 год выросли на 2-13%

Экономическая стабильность и удешевление кредитов в 2017 году привели к тому, что цены на квартиры в столичных новостройках в декабре текущего года в среднем выросли от 2 до 13% по сравнению с декабрем 2016 года, сообщила руководитель компании «Твоя столица — Новостройцентр» Наталья Раденя.

По данным компании, в декабре средние цены квартир в новостройках составили: экономкласс — 1.050 долларов за квадратный метр в однокомнатной квартире, 1.000 — в двухкомнатной, 945 — в трехкомнатной; класс «стандарт» — 1.210, 1.160 и 1.400 соответственно; «комфорт» — 1.545, 1.470 и 1.400; «престиж» — 1.665, 1.660 и 1.770.

Эксперт отметила, что «о реальном росте доходов говорить не приходилось, но зато у людей появилась финансовая помощь со стороны банков — подешевевшие кредиты».

«Видя постоянное снижение ставки рефинансирования (за 2017 год она снижалась восемь раз), покупатели перестали себя ограничивать только минимальными требованиями к жилью и начали уже рассматривать возможности улучшения жилищных условий и даже приобретение более просторного и комфортного жилья», — сказала эксперт.

По словам Радени, рентабельность застройщиков находилась на достаточно низком уровне, «однако стабильность спроса внушала оптимизм». В этой ситуации они стремились понемногу увеличивать рентабельность за счет поднятия цен, при этом не допуская снижения объемов продаж. Количество покупателей, использующих кредиты в течение 2017 года, постоянно росло, с заметным ускорением во второй половине года, пишет БелаПАН.