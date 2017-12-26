В Верхнедвинске сын обвиняется в убийстве отца с особой жестокостью

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого жителя Верхнедвинска, которому предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

По данным следствия, 3 июня в вечернее время 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с отцом в Верхнедвинске, нанес матери удар в лицо. Женщина пыталась в это время защитить супруга от насильственных действий сына. Когда сын узнал о том, что мать вызвала милицию, стал угрожать убийством. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина была вынуждена покинуть квартиру.

После этого, обвиняемый из мести из-за того, что мать вызвала милицию, с особой жестокостью, применяя нож, нанес отцу большое количество травматических воздействий по различным частям тела, в том числе в места расположения жизненно важных органов. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от множественных колото-резаных ран, сообщает Следственный комитет.

Следователи квалифицировали действия обвиняемого по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса — насилие и угроза насилием в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушения, в целях воспрепятствования законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение общественного долга. Также ему предъявлено обвинение по п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 УК – убийство, совершенное с особой жестокостью, близких лица, в связи с выполнением им общественного долга. С момента задержания обвиняемый заключен под стражу.

В ходе осмотра квартиры, где произошло убийство, следователи изъяли различные предметы и 4 ножа со следами крови потерпевшего, по которым проведены исследования.

По уголовному делу получены заключения более 25 медико-криминалистических, судебно-медицинских, химических, дактилоскопических, биологических и других экспертиз.

Согласно заключению комплексной стационарной амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в момент совершения противоправных действий мог сознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.