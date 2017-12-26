С лета 2018 года Литва начнет выдавать шенгенские визы в Беларуси без услуг коммерческих посредников

Литва с 2 июля 2018 года начнет выдавать шенгенские визы в Беларуси без услуг коммерческих посредников.

«В целях обеспечения более эффективного и прозрачного приема заявлений на шенгенские визы в консульских учреждениях, литовские визовые службы в Беларуси отказываются от услуг коммерческих посредников. Данный шаг, принимая во внимание удачную практику других шенгенских государств, направлен на снижение административной нагрузки визовых служб Литвы в Беларуси», — сообщило посольство Литвы в Минске.

Новый порядок приема заявлений вступит в силу с 2 июля 2018 года, поэтому рассчитывается, что литовские и зарубежные туроператоры будут иметь достаточно времени, чтобы приспособиться к этим изменениям, и найдут альтернативные способы поощрить развитие въездного туризма в Литву и больший интерес граждан иностранных государств к Литве, говорится в сообщении посольства.