Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко 26 декабря в Москве примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.

Как сообщал сайт президента РФ, в неформальной встрече примут участие президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

«Предполагается подвести итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении на сайте президента России.

Как стало известно БелаПАН, неформальный саммит Содружества проводится исключительно по инициативе Кремля — Исполком СНГ никакого отношения к его организации не имеет. Не исключено, что встреча связана с выборами президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года.

Последняя неформальная встреча глав государств СНГ состоялась 8 мая 2015 года и была посвящена празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие президенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.