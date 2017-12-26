БНТУ объявил набор на новую специализацию «Криптовалюты и деривативы»

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского национального технического университета объявил набор на новую специализацию «Криптовалюты и деривативы».

Решение об открытии новой специализации было принято еще год назад, сообщил БелаПАН первый проректор университета Георгий Вершина.

«Раньше было ценообразование, а сейчас криптовалюты, — сказал он. — Год писалась программа, шел подготовительный процесс».

На курс набирают слушателей с высшим образованием, а также студентов старших курсов вузов. Форма обучения предполагается заочная и заочно-дистанционная. Срок обучения — 1 год 8 месяцев.

В программе курса студенты будут изучать операции с криптовалютами, с фьючерсами криптовалют, использование технологии блокчейн и ICO, как альтернативу IPO.

Обучение проводится в рамках программы переподготовки на базе высшего образования по специальности «Операции с ценными бумагами» с присвоением квалификации «Специалист-аналитик рынка ценных бумаг».

Зачисление будет происходить по итогам собеседования. Планируется, что учеба начнется в марте. Стоимость обучения составляет около 1 тыс. долларов. По словам заведующего кафедрой «Организация и анализ предпринимательских процессов» Леонида Желтоноги, изначально планируется набрать группу из 25 человек.

«Звонков поступает очень много, очередь уже сумасшедшая. А начало подачи документов мы объявили на 3 января, — сообщил он. — Преподавать будут сотрудники университета, которые работают на рынках криптовалют консультантами или сами участвуют в торгах».

22 декабря Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Главная цель документа — «создать такие условия, чтобы мировые ИТ-компании приходили в Беларусь, открывали здесь свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт», подчеркнул Лукашенко. Вторая цель декрета — инвестиции в ИТ-кадры и образование. Третья — внедрение новейших финансовых инструментов и технологий.