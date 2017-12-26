В Гомеле вынесен приговор по делу матери и сына, обманувших более 30 человек на 85 тысяч долларов

Суд в Гомеле 26 декабря вынес приговор местным жителям — матери и сыну, которые обвинялись в мошенничестве и завладели под разными предлогами деньгами в общей сумме около 85 тысяч долларов. От их действий пострадал 31 человек, в основном женщины.

Обвиняемая, 66-летний врач-терапевт, приговорена к шести годам лишения свободы, ее 39-летний сын — к восьми годам, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда. Постановлением суда также предусмотрена конфискация имущества обвиняемых.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, передает БелаПАН.

Приговор был оглашен в СИЗО без участия представителей СМИ. Последние заседания в суде Центрального района, в том числе прения, переносились из-за болезни обвиняемого. У него кардиосклероз и гипертензия, и он не мог быть доставлен в суд Центрального района на прения. Адвокат просил изменить меру пресечения, но суд отклонил ходатайство. У его матери также проблемы со здоровьем — она страдает гипертензией и сахарным диабетом.

Судебные слушания начались в мае 2017 года. Тогда стало известно, что часть доверчивых граждан оформляли по просьбе обвиняемой на себя кредиты и передавали деньги обвиняемой. Другие давали ей деньги в долг, но их возврата не дождались. Суммы были разные — от тысячи до 68 тысяч рублей. В долг под различными предлогами мужчина и женщина брали суммы в рублях, евро, долларах. Всего на оглашение обвинения — 50 преступных эпизодов — в суде ушло два часа. Первый эпизод уголовного дела датируется 2009 годом, последний — 2015-м.

Среди обманутых — доноры, которые бывали на станции переливания крови и поэтому знакомы с обвиняемой. Так, она убедила потерпевших «оформить на свое имя кредитный договор в ЗАО «МТБанк» и передать ей полученные денежные средства».

Ее сын знакомился с женщинами на сайтах знакомств и в социальных сетях. Представлялся состоятельным бизнесменом с заводом в Одессе и сетью магазинов одежды в Киеве. Роскошные интерьеры на снимках, дорогой автомобиль, «грамотно построенная речь» убеждали одиноких женщин, что перед ними «мужчина мечты». Он убеждал новых приятельниц оформлять на себя кредиты, а деньги передавать ему.

Когда привычные средства выманивания денег были исчерпаны, мать и сын начали рассказывать, что у них в семье горе — их внучка и дочь заболела онкологическим заболеванием, и срочно нужны деньги на лечение в Германии. Знакомые не оставались в стороне и оформляли на себя кредиты, передавали крупные суммы денег в долг.

Одна из потерпевших, жительница Гомеля, ранее рассказала БелаПАН, что не сомневалась в платежеспособности приятеля, так как была у него в гостях и видела дом с охранной сигнализацией, сауной, дорогой мебелью. У мужчин были дорогостоящие автомобили, он приглашал приятельниц в ресторан, что и вводило потенциальных жертв в заблуждение.