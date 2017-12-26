С 1 января базовая величина вырастет до 24,5 рубля

Базовая величина в Беларуси 1 января 2018 года вырастет с 23 до 24 с половиной рублей. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 22 декабря 2017 года № 997, сообщила пресс-служба правительства.

Таким образом, базовая величина увеличится на 1,5 рубля. Предыдущий раз она была повышена 1 января 2017 года — с 21 до 23 рублей.

Базовая величина введена 1 марта 2002 года, применяется для исчисления целого ряда показателей и нормативов в сфере трудовых правоотношений, определяет размер штрафов и пошлин.

Первая базовая величина была установлена в 10 тыс. рублей. Почти за 14 лет, с учетом ее изменения 1 января 2017 года, базовая величина увеличивалась 19 раз, пишет БелаПАН.