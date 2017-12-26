Светлана Алексиевич посетит в Вильнюсе спектакль о себе

Лауреат Нобелевской премии писательница Светлана Алексиевич посетит в начале января премьеру спектакля «Цинк», поставленного в Государственном молодежном театре Литвы (Вильнюс) по ее книгам «Цинковые мальчики» и «Чернобыльская молитва».

Как сообщила БелаПАН Алексиевич, 3 января она будет на премьере, а 4 января примет участие в пресс-конференции в литовской столице, поскольку пообщаться с ней хотят очень много людей.

Писательница отметила, что рабочий материал постановки она не видела, но «полностью доверяет» режиссеру Эймунтасу Някрошюсу, который поставил спектакль. Это первая постановка Някрошюса в молодежном театре после 26-летнего перерыва.

В центре спектакля — Светлана Алексиевич, которую играет актриса Алдона Бендоурите, ее личность и путешествие в ее время, сообщается на сайте молодежного театра. После просмотра у зрителей будет возможность обсудить постановку и поговорить с писательницей.

Спектакль «Цинк» представлен Государственным молодежным театром Литвы вместе с театром «Мено-форта». В нем заняты актеры Альдона Бендоурете, Симонас Доведикас, Сергей Иванов, Адам Юска, Иева Канюшайте, Далия Морозовите, Мильда Норайкайте, Аушра Пукельте, Выгантас Вадис, Вайдас Вилиус, Генадий Верковскис. Композитор — Альгирдас Мартинайтис, художник по сцене — Мариус Некрошиус, художник по костюмам — Надежда Гультяева.