В Минске два парня украли более 250 бутылок пива

Сотрудники уголовного розыска Московского РУВД столицы задержали двух молодых людей (1995 и 1996 годов рождения), которые подозреваются в похищении 253 бутылок пива на общую стоимость 304 рубля, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

По информации правоохранителей, ночью молодые люди проникли на территорию транспортной компании, где стояли грузовики с пивом. На бортах грузовика был изображен логотип известной пивоварни. Украденную продукцию они перенесли домой к одному из них и в последующем употребляли пиво сами и продавали знакомым. Задержанные жители столицы нигде не работают. Один из молодых людей ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи велосипедов.

Московским (Минска) районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.