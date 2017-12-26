Пенсионерка осуждена на два года за кражи у прихожан минских храмов

Суд Первомайского района Минска 26 декабря приговорил пенсионерку из Дзержинского района за кражи у прихожан минских храмов к двум годам и одному месяцу лишения свободы.

Напомним, в начале октября ГУВД Мингорисполкома сообщило, что задержана 64-летняя пенсионерка, жительница Дзержинского района, подозреваемая в похищении личных вещей у прихожан столичных церквей. Напомним, информация об установлении личности пожилой женщины появилась 3 октября. Двумя днями ранее в церкви на улице Всехсвятской в Минске она вытащила из сумки прихожанки кошелек более чем с 250 рублями.

По информации Первомайского РУВД, пенсионерка постоянно проживает в одной из деревень Дзержинского района. В Минск она приехала в одну из столичных церквей для получения бесплатных продуктов питания. Однако в тот день их не раздавали. Увидев на полке сумку, оставленную без присмотра, женщина присела рядом с ней и достала оттуда кошелек с денежными средствами в размере около 270 рублей, после чего быстро вышла из церкви. На выходе достала деньги и выбросила кошелек в ближайшую урну.

Аналогичные факты хищения личных вещей зарегистрированы и в других церквях Минска.

В отношении пенсионерки было возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК (кража).

Ранее женщина уже отбывала наказание за аналогичные преступления, пишет БелаПАН.