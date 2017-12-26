На работу в «Светлый город» за «30 минут!»: в Могилеве начались кампании по улучшению городской среды

В Могилеве выпускники «Лаборатории общественного активизма» Центра городских инициатив объявили о начале кампаний «Светлый город» и «На работу за 30 минут!».

Как сообщалось, в сентябре могилевский Центр городских инициатив объявил о начале реализации проекта «Лаборатория местного активизма», призванного научить горожан правильно обращаться в органы власти для решения своих проблем. Участие в проекте было бесплатным.

Как сообщили БелаПАН в Центре городских инициатив, по результатам обучения слушатели разработали идеи двух общественных кампаний, которые, как они надеются, улучшат городскую среду и помогут наладить более тесную коммуникацию горожан и коммунальных служб.

Так, в рамках кампании «Светлый город» активисты попытаются повлиять на ситуацию с освещением дворовых территорий. Кроме информационной кампании в социальных сетях, различных флешмобов и обращений планируется провести мониторинг могилевских дворов на предмет освещенности и составить «онлайн-карту освещенности».

25 декабря на интернет-платформе «Удобный город» была размещена петиция с просьбой к Могилевскому горисполкому о содействии в скорейшей установке необходимых элементов (опор, ламп, кабелей электроснабжения) для освещения ряда участков пешеходных дорожек.

Также на данной интернет-платформе есть возможность подписать петицию к городским властям и ОАО «Могилевоблавтотранс» с призывом внести изменения в маршрутную автобусную сеть Могилева.

«Пассажиры недовольны перегруженностью маршрутов, особенно в часы пик, в новых микрорайонах до конца не выработана грамотная схема работы маршрутов общественного транспорта. Проблема возникла не вчера, но не решать ее нельзя. Данная кампания направлена на улучшение транспортного обслуживания населения города», — рассказала одна из инициаторов кампании.

«В связи со строительством новых микрорайонов Фатина, Солнечный, Казимировка увеличилось количество жителей, пользующихся общественным транспортом, которые испытывают ряд неудобств. Например, от улицы Фатина нет возможности доехать без пересадок через мост по улице Королева в сторону проспекта Мира, микрорайона Казимировка. Если ехать с пересадками в час пик, интервалы между движением общественного транспорта не совпадают, либо автобусы приходят одновременно, и пассажиры не успевают пересесть на другой маршрут, или приходится долго ждать», — говорится в петиции, размещенной 25 декабря.

В рамках проведения кампании активисты намерены опросить местных жителей на предмет наличия проблем с поездкой на работу общественным транспортом. Также планируется проведение конкурса историй «Как вы добираетесь на работу общественным транспортом» и другое.