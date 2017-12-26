Умер Валерий Бардин, один из создателей рунета

Сегодня стало известно о кончине Валерия Бардина, одного из создателей российского интернета.

Бардин родился 6 января 1954 года, закончил Московский инженерно-физический институт, работал программистом в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова.

В конце 80-х он активно участвовал в создании локальной компьютерной сети, вскоре подключенная к интернету.

Впоследствии принимал участие в создании большого количества проектов в области компьютерных сетей и информационных технологий.

Обладатель премии Совмина СССР за «юниксизацию СССР».

Лауреат Национальной Intel Интернет Премии 2000 года в категории «Дело Всей Жизни».

Напомним, в этом году также ушел из жизни создавший первую русскую стандартизированную кодировку Андрей Ache Чернов.