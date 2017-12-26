В Беларуси за год на 34 тысячи сократилось количество работников

В экономике Беларуси в ноябре 2017 года было занято 4 млн 349,4 тыс. человек, сообщила пресс-служба Национального статистического комитета.

Для сравнения: в ноябре 2016 года этот показатель составлял 4 млн 383,3 тыс. Таким образом, за год число занятых сократилось на 33,9 тыс. человек, пишет БелаПАН.

Численность зарегистрированных безработных на конец ноября 2017 года составила 24,1 тыс. человек (на конец ноября 2016-го — 35,9 тыс.). Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец ноября текущего года — 0,6% численности рабочей силы (0,8% — на конец ноября 2016 года).

Эксперты связывают снижение занятости с несколькими факторами, в том числе оптимизацией численности работников во многих сферах, оттоком рабочей силы за границу, а также демографическими факторами.

Как отмечала глава Администрации президента Наталья Кочанова, за рубежом работают 97,6 тыс. белорусов, которые не нашли работу на родине.