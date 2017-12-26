В Беларуси за год на 34 тысячи сократилось количество работников

/ Экономика
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В экономике Беларуси в ноябре 2017 года было занято 4 млн 349,4 тыс. человек, сообщила пресс-служба Национального статистического комитета.

В Беларуси за год на 34 тысячи сократилось количество работников

Для сравнения: в ноябре 2016 года этот показатель составлял 4 млн 383,3 тыс. Таким образом, за год число занятых сократилось на 33,9 тыс. человек, пишет БелаПАН.


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Численность зарегистрированных безработных на конец ноября 2017 года составила 24,1 тыс. человек (на конец ноября 2016-го — 35,9 тыс.). Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец ноября текущего года — 0,6% численности рабочей силы (0,8% — на конец ноября 2016 года).

Эксперты связывают снижение занятости с несколькими факторами, в том числе оптимизацией численности работников во многих сферах, оттоком рабочей силы за границу, а также демографическими факторами.

Как отмечала глава Администрации президента Наталья Кочанова, за рубежом работают 97,6 тыс. белорусов, которые не нашли работу на родине.


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Тэги: рынок труда занятость

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