В Минске во время шествия Дедов Морозов потерялись три ребенка

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В Минске 23 декабря во время шествия Дедов Морозов со снегурочками потерялись трое детей.

В Минске во время шествия Дедов Морозов потерялись три ребенка

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, плачущего 6-летнего мальчика обнаружил инспектор по обеспечению охраны общественного порядка Центрального РУВД. Ребенок потерялся, пока бабушка покупала ему сладости, пишет БелаПАН.


Новогоднее шествие в Минске. Дед Мороз обещал — всё сбудется!

Еще одна женщина потеряла 9-летнего внука, убежавшего смотреть шествие новогодних персонажей возле столичного ГУМа. Мальчика нашли в районе Дворца спорта на проспекте Победителей.

Через 20 минут после случившегося сотрудники роты патрульно-постовой службы милиции помогли женщине, которая просила найти своего 5-летнего сына. По приметам мальчик был найден и передан маме.

 


Сюжет: Новый год 2018

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Тэги: шествие Дедов Морозов потерялся ребенок Город: Минск

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