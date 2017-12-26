В Минске во время шествия Дедов Морозов потерялись три ребенка

В Минске 23 декабря во время шествия Дедов Морозов со снегурочками потерялись трое детей.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, плачущего 6-летнего мальчика обнаружил инспектор по обеспечению охраны общественного порядка Центрального РУВД. Ребенок потерялся, пока бабушка покупала ему сладости, пишет БелаПАН.

Еще одна женщина потеряла 9-летнего внука, убежавшего смотреть шествие новогодних персонажей возле столичного ГУМа. Мальчика нашли в районе Дворца спорта на проспекте Победителей.

Через 20 минут после случившегося сотрудники роты патрульно-постовой службы милиции помогли женщине, которая просила найти своего 5-летнего сына. По приметам мальчик был найден и передан маме.