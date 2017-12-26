В Беларуси упала рождаемость, — вице-премьер Жарко
По словам вице-премьера белорусского правительства Василия Жарко, власти беспокоит снижение рождаемости, которая зафиксирована в этом году.
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Чиновник привел данные статистики: по итогам года родилось на 14 тысяч малышей меньше, чем в 2016 году.
По его словам, это связано в первую очередь с сокращением численности женщин фертильного возраста.
Впрочем, это только одна из причин. Он также отметил, что женщины либо вообще не желают рожать, либо не готовы к рождению второго и более ребенка.
Жарко подчеркнул, что это является основной проблемой для воспроизводства населения.
По данным официальной статистики, сегодня на каждую семью в Беларуси приходится 1,7 ребенка. Хотя, как отмечается, должно быть больше двух.
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