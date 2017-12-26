В белорусской столице заработал сервис «Карта гостя Минска», инициаторами которого выступили Мингорисполком и УП «Мингорсправка».

Карта базируется на основе бесконтактной смарт-карты для проезда в общественном транспорте, но с другим дизайном. Пока сервис работает в тестовом режиме и доступен в трех видах — на сутки, двое и трое. Воспользоваться картой можно будет с января 2018 года, сообщает minskpass.by.

С помощью «Карты гостя Минска» можно бесплатно побывать в 11 столичных музеях и со скидкой до 50% посетить еще более 20 объектов — музеи, экскурсии, аквапарк «Лебяжий» и зоопарк. Сервис работает в Национальном художественном музее, музее Великой Отечественной войны, Государственном литературном музее Янки Купалы, музее архитектурных миниатюр «Страна мини», музейно-этнографическом комплексе «Забродье», Музее кота. Карта действует также за пределами столицы: на территории мемориального комплекса «Хатынь», Купаловского мемориального заповедника «Вязынка», комплекса «Линия Сталина», Музея-усадьбы М.К.Огинского и т.д.

По карте можно арендовать автомобиль. Некоторые гостиницы, рестораны, кафе и магазины предоставляют скидки до 20%. Кроме того, карта представляет собой электронный проездной для оплаты поездок на городском транспорте. В течение срока, указанного на карте, электронный проездной билет дает право безлимитного проезда на городском транспорте. После окончания этого срока пополнение баланса проездного осуществляется в кассах и терминалах на общих условиях

Карта может быть активирована в течение 12 месяцев после покупки, при этом началом активации считается момент электронного сканирования QR-кода или ручного ввода данных с «Карты гостя Минска» при первом посещении музея или экскурсии.

Приобрести карту можно будет через интернет, в инфокиосках и павильонах по продаже сувениров УП «Мингорсправка» на пл. Свободы, 2, и на Привокзальной площади, 5а, в информационно-туристском центре «Минск» на улице Революционной, 13.

Стоимость сервиса на 24 часа — 45 рублей, на 48 часов — 60, на 72 часа — 78.

По информации УП «Мингорсправка», в перспективе «Карту гостя Минска» можно будет приобрести на пять и семь дней. Возможно, по примеру некоторых городов Европы такая карта будет разработана для минчан, чтобы они могли пользоваться ее бонусами, пишет БелаПАН.