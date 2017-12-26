Александр Глеб может продолжить карьеру в экзотической стране

Неоднократно признававшийся лучшим футболистом Беларуси Александр Глеб рассказал о своем футбольном будущем.

В эфире телепрограммы «Спорт-кадр» экс-хавбек «Барселоны» отметил, что настало время «поиграть в свое удовольствие».

«Но и именно поиграть, а не бороться где-то с командой за выживание», — уточнил Глеб.

Футболист не исключил, что его новой футбольной пропиской может стать «нечто экзотическое».

«Агент работает, предложения есть и продолжают поступать. Надо еще учесть, чтобы и семье было комфортно», — приводит «ПБ» слова Глеба.