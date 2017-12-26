Активисты Березы добиваются увеличения мест для массовых мероприятий

/ Общество
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В Березе активисты добиваются внесения изменений в решение райисполкома от 9 февраля 2010 года № 138 «О порядке проведения массовых мероприятий в Березовском районе».

Как сообщил БелаПАН правозащитник Сергей Русецкий, под документом, направленным в райисполком 22 декабря, подписались 36 человек, в том числе местные правозащитники, общественные и партийные активисты.

По словам Русецкого, они просят власти расширить список мест для проведения массовых мероприятий в Березе или разрешить их во всех не запрещенных законом «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» местах.

«В нашем городе на основании решения райисполкома их можно проводить в двух местах: на Центральном городском стадионе и стадионе в микрорайоне Северный городок, расположенном на окраине Березы, — сказал Русецкий. — При этом на Центральном стадионе чиновниками были запрещены все заявляемые активистами демсил акции. На втором стадионе проводить их бессмысленно, но даже там местная власть далеко не всегда их разрешает».


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Тэги: массовые акции Персона: Сергей Русецкий Город: Береза

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