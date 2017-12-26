«Пьяное убийство». В Барановичах муж зарезал жену

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В Барановичах по подозрению в убийстве жены задержан 44-летний неработающий местный житель.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, около полудня 26 декабря в Барановичах мужчина, находясь дома, в состоянии алкогольного опьянения умышленно нанес не менее двух ударов ножом своей 43-летней супруге.

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От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

О случившемся муж рассказал соседям, которые вызвали милицию.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч. 1 ст. 139 УК (убийство).

В квартире супруги проживали вдвоем. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легких телесных повреждений.


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Тэги: убийство поножовщина Город: Барановичи

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