«Пьяное убийство». В Барановичах муж зарезал жену

В Барановичах по подозрению в убийстве жены задержан 44-летний неработающий местный житель.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, около полудня 26 декабря в Барановичах мужчина, находясь дома, в состоянии алкогольного опьянения умышленно нанес не менее двух ударов ножом своей 43-летней супруге.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

О случившемся муж рассказал соседям, которые вызвали милицию.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч. 1 ст. 139 УК (убийство).

В квартире супруги проживали вдвоем. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легких телесных повреждений.