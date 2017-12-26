В Мюнхене мужчина попал под две электрички и… остался жив

Происшествие произошло на одной из железнодорожной станций Мюнхена.

Как отмечается, нетрезвый 24 летний бюргер упал на пути и его переехали практически одновременно две электрички.

Камеры слежения зафиксировали, что пострадавший упал с перрона примерно в четыре часа утра. С учетом того, что было темное время суток машинисты его и не заметили.

Пассажира обнаружили двое случайных прохожих только через 40 минут после последнего наезда.

Когда на место происшествия прибыла полиция и медицинская бригада, пострадавший еще находился в сознании. Экспертиза зафиксировала в его крови 1,8 промилле алкоголя.

Итог: несмотря на то, что он лишился конечностей, — обеих рук и ноги — он будет жить.