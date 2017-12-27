В стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею белорусская сборная крупно проиграла шведам

С крупного поражения от шведов 1:6 (1:1, 0:3, 0:2) стартовала белорусская сборная на молодежном чемпионате мира по хоккею в высшем дивизионе (U-20) в США.

Изменение счета: 0:1 (8.44, в большинстве), 1:1 — Егор Шарангович (14.56, в меньшинстве), 1:2 (30.57), 1:3 (32.33), 1:4 (34.18), 1:5 (42.17, в большинстве), 1:6 (51.07).

Броски: 9 — 36 (2, 3, 4 — 10, 14, 12). Штрафное время: 16 — 8 (Еременко, 7.59, Дроздов, 13.19, 22.56, Литвинов, 19.06, Мартынюк, 42.01, Дерябин, 45.05, Мартынов, 52.50, Сушко, 56.54 — 11.38, 28.01, 34.40, 47.21).

Во втором матче группы В Чехия выиграла у России — 5:4.

Следующую игру белорусы проведут 27 декабря против швейцарцев.

По итогам однокругового турнира четыре из пяти команд групп А и В выходят в четвертьфинал. Аутсайдеры групп играют друг с другом до двух побед за право остаться в топ-дивизионе мирового молодежного хоккея, пишет БелаПАН.