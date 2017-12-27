Украина вводит биометрический контроль на границе с Россией

Украина с 27 декабря вводит на пунктах пропуска на границе с Россией систему биометрического контроля иностранцев, в том числе граждан РФ. Пока она работает в тестовом режиме. Полномасштабный запуск запланирован на 1 января 2018 года.

Полученные в ходе контроля данные будут отсылаться в базы Службы безопасности Украины, МВД и Госпогранслужбы Украины. Граждане России будут обязаны заранее информировать украинские власти о цели поездки.

Начало работы системы в тестовом режиме анонсировал на прошлой неделе советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

«Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», — написал он.

О том, что биометрический контроль на границе с Россией в тестовом режиме заработает с 27 декабря, в комментарии телеканалу «112 Украина» на днях также рассказывал и помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

Мобильные комплексы с биометрическим контролем разместят на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться. «Конечно, это будут и основные пункты пропуска: «Гоптовка» в Харьковской области, «Бачевск» в Сумской, то есть там, где расположены основные стратегические магистрали», — отметил он.

«27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января», — заявил помощник главы Госпогранслужбы.

Решение об усилении пограничного контроля было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины в июле. В сентябре президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении биометрического контроля для въезда в страну иностранцев, в частности граждан РФ, с начала следующего года.

В Госпогранслужбе Украины ранее поясняли, что в рамках усиления контроля за пересечением границы иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев, при этом биометрический паспорт у них требовать не будут. Также сообщилось, что для граждан РФ учреждается двухступенчатый контроль: они должны будут не только сдавать отпечатки, но и заранее предупреждать украинскую сторону о планируемой поездке.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил, что Киев может ввести биометрические визы для россиян, если окажется неэффективным биометрический контроль.