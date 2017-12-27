Белорусским медикам повысили оклады

В Беларуси повышены оклады некоторым категориям медработников. Соответствующее постановление было принято Министерством труда и социальной защиты 11 декабря. Сегодня документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В частности повышаются тарифные оклады врачам-экспертам медико-реабилитационных экспертных комиссий (МРЭК), в том числе председателям МРЭК, врачам-экспертам государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» и заведующему консультативно-поликлиническим отделением. Специалистам, имеющим высшую квалификационную категорию, — на 50%, первую категорию — на 40%, вторую — на 30%.

Установлена доплата медицинским работникам, имеющим среднее специальное медицинское образование, за выдачу (введение) пациентам, больным туберкулезом, противотуберкулезных лекарственных средств и контроль их приема. В амбулаторных условиях государственных организаций здравоохранения за каждого пациента такая доплата составит 5% от тарифной ставки 1-го разряда, но не более 10% в день независимо от количества пациентов; при выходе (выезде) медицинского работника по месту жительства (пребывания) пациента — 10% от ставки 1-го разряда, но не более 20% в день независимо от количества пациентов.

Постановление вступит в силу 28 декабря, пишет БелаПАН.

По последним данным Белстата, в ноябре средняя зарплата работников здравоохранения составила 648,4 рубля.