СМИ: на московской кондитерской фабрике «Меньшевик» экс-директор открыл стрельбу

В Москве в районе Люблино на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба, в результате которой погиб как минимум один человек. По предварительным данным, бывший директор предприятия открыл огонь по сотрудникам ФССП и прохожим.

Сообщение о стрельбе на кондитерской фабрике, расположенной на Иловайской улице, опубликовал телеграм-канал Mash.

«Прямо сейчас на территории фабрики «Меньшевик» в Москве происходит очень серьезное. Руководитель фабрики зачем-то открыл огонь по своим посетителям из ружья. На данный момент известно о троих раненых», — говорилось в первом сообщении о стрельбе. Позднее стало известно, что стрельбу открыл бывший собственник предприятия.

Сотрудники полиции пока не могут войти на территорию фабрики и установить связь с открывшим стрельбу. Требований от него не поступало.

«Московский комсомолец» уточняет, что от действий директора фабрики могли пострадать судебные приставы или кредиторы бизнесмена. Также появилась информация о захвате заложников.

Чуть позже «МК» уточнил, что пока подтверждена информация о ранении одного человека. Также сообщается об одном убитом. Жертвой стрелка стал 31-летний сотрудник службы безопасности Алексей Костиков (по другим данным, Осипов). Он первым попытался остановить злоумышленника.

Преступник вооружен карабином «Сайга» и не подпускает работников экстренных служб к пострадавшим. Он также открыл огонь по прохожим из окна. «На данный момент в полицию уже обратились по меньшей мере 10 человек, которым пришлось прятаться от стрелка», — добавил Mash.

«Поступила информация о стрельбе на улице Иловайская, дом 20, корпус 1. По предварительным данным, есть раненые. На место для проверки выехали сотрудники полиции», — сказал источник агентства «Москва» в правоохранительных органах. Также на место перестрелки приехал глава полиции Москвы генерал Олег Баранов, прибыли подразделения СОБР и ОМОН. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Фабрика «Меньшевик» занимается производством какао, шоколада и кондитерских изделий. В настоящий момент предприятие имеет многомиллионную задолженность перед несколькими кредиторами, которые пытаются взыскать долги через суд. Руководит фабрикой Илья Аверьянов.

18 января Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве фабрики «Меньшевик». Помимо этого директор этого предприятия дважды судился с управлением ФССП Москвы, требуя признать их действия незаконными.