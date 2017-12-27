Белоруска признана лучшей спортсменкой мира 2017 года в женской борьбе

/ Спорт
Просмотров: 343 Комментариев: 0

Решением Международной федерации борьбы (UWW) белоруска Ванесса Колодинская признана лучшей спортсменкой 2017 года в женской борьбе, сообщает пресс-служба Министерства спорта.

Фото Дарья Бурякина, TUT.by

В нынешнем году Колодинская выиграла чемпионат мира по спортивной борьбе в Париже и стала двукратной обладательницей этого титула – ранее она побеждала на планетарном первенстве в 2012 году.

Также в текущем сезоне Колодинская завоевала золото на чемпионате Европы в Сербии.

По итогам 2017 года в вольной борьбе лучшим признан американец Джордан Барроуз, в греко-римской – немец Франк Штеблер.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: борьба Персона: Ванесса Колодинская

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)