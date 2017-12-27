В Минске водитель с 2,66 промилле сбил на переходе женщину

В Минске сильно пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе.

По данным следствия, вечером 26 декабря 30-летний житель Минска, управляя автомобилем Mitsubishi Carisma, двигался по ул. Селицкого со стороны ул. Бачило. Возле дома №33 он совершил наезд на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу женщину 1958 года рождения.

Женщина была доставлена в учреждение здравоохранения.

Сотрудниками милиции мужчина был доставлен для проведения освидетельствования, в ходе которого в крови было зафиксировано 2,66 промилле алкоголя, сообщает Следственный комитет.

На основании полученных данных следователями УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.

К материалам уголовного дела приобщена запись видеорегистратора, установленного в автомобиле.

Подозреваемый задержан, планируется предъявление ему обвинения и применение в его отношении меры пресечения.