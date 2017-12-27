Двое белорусских врачей освобождены из Ливии

Двое граждан Беларуси, работавшие в Ливии врачами, которых ливийские власти не выпускали из страны по окончании контрактов, освобождены.

«Я готов подтвердить эту информацию. Вместе с российскими коллегами сделано все возможное, чтобы освободить наших граждан», — сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, МИД находится в контакте с консульским управлением посольства в России, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Как сообщали РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД России и Госдуме Лев Деньгов, белорусские граждане освобождены благодаря усилиям российского МИД и главы Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова. «Борт с гражданами Союзного государства приземлится сегодня в Москве», — сказал он.

Белорусы Инна Бабуш и Сергей Здота работали в Ливии с 2010 года. В октябре 2017-го, после того как у них истек контракт с одним из медицинских учреждений, их задержали вооруженные люди в городе Зинтан. У врачей отобрали документы, без которых покинуть город и проехать через блокпосты они не могли.

По словам Деньгова, освободить врачей удалось в результате взаимодействия с ливийским МИД и руководством Службы безопасности правительства национального согласия, которые помогли в переговорах с вооруженными людьми, захватившими белорусских граждан, после чего медиков удалось вывезти в безопасное место. Из Москвы Бабуш и Здота направятся в Минск, добавил Деньгов.