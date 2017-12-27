На Барбадосе застрелили двоюродного брата певицы Рианны

На Барбадосе в округе Сент-Майкл 26 декабря около семи вечера был убит двоюродный брат певицы Рианны Тэйвон Кэйсин Аллейн. Об этом сообщает местное издание Nation News.

Аллейн шел по дорожке на участке своего дома, когда к нему приблизился неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил, после чего скрылся.

Пострадавший скончался в больнице от полученных ранений. Ему был 21 год. Полиция начала расследование.

Рианна отреагировала на смерть родственника в Instagram. По ее словам, они вместе отпраздновали Рождество накануне его кончины.

«Покойся с миром, кузен... Не могу поверить, что еще вчера я держала тебя в своих руках! Не думала, что это был последний раз, когда я ощущала тепло твоего тела!» — написала певица.