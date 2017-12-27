В Воложинском районе один из лучших лицеистов, попив пива, устроил дебош на остановке

В деревне Русаки Воложинского района 17-летний учащийся лицея сломал и сжег фрагменты скамейки автобусной остановки, пишет kraj.by.

«Происшествие случилось около часа ночи 4 ноября на 6-м километре автодороги Раков-Корабли-Хожево. Парень гулял возле остановки со своим 24-летним знакомым и его 18-летней девушкой. Компания попила пива, после чего 17-летнему лицеисту чем-то не понравилась автобусная остановка. Сначала он разжег возле нее костер. Потом зажег мусор в контейнере, который стоял рядом, и вывернул горящий мусор на землю. Но и этого показалось мало. Молодой человек в павильоне остановки отломал от скамейки три пластиковые планки и бросил их в огонь», — рассказала следователь Воложинского районного отдела Следственного комитета Инесса Бычкевич.

По ее словам, друзья пытались успокоить дебошира. Он угомонился только тогда, когда третья часть скамейки уже горела.

Как выяснилось, парень живет в благополучной семье в одной из деревень района. Учится на третьем курсе профессионального лицея. Он лучший учащийся в группе. Раньше никогда не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. На учетах не состоит. До суда его передали под присмотр родителей.

«Интересно, что молодой человек не признает свою вину. Утверждает, что все это он сделал нечаянно», – отметила Инесса Бычкевич.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось по первой части статьи 339 Уголовного кодекса «Хулиганство».