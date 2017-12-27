Биржа: доллар продолжает дешеветь

27 декабря на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, снизился — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0076 рубля (0,32%) и составил 2,3414 рубля.

Курс доллара США уменьшился на 0,0074 рубля (0,37%) до 1,9717 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0002 рубля и составил 3,4289 белорусского рубля за 100 российских, сообщает БелаПАН.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть снижаются после скачка накануне. Марка Brent торгуется вблизи 65,7 доллара за баррель.