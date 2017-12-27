На АЗС в Гродно вместо 95-го бензина подавалось дизтопливо. «Белоруснефть» принесла извинения

Сеть АЗС «Белоруснефть» принесла «искренние извинения всем автомобилистам, пострадавшим в результате инцидента на АЗС № 68 в Гродно», сообщается на сайте компании.

23 декабря на этой автозаправке автомобилисты вместо 95-го бензина получали дизельное топливо.

«Компанией предприняты меры по минимизации последствий произошедшего: по записям камер видеонаблюдения определены автомобили, в бак которых попал не тот вид топлива. При содействии ГАИ области с их владельцами оперативно налажена связь, предприятие «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» организовало и предложило квалифицированную помощь на двух СТО в Гродно», — говорится в сообщении компании.

«Белоруснефть» обещает, что все расходы, понесенные владельцами этих авто на станциях техобслуживания, будут компенсированы предприятием.

«Для получения компенсации просим обращаться в республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» (г. Гродно, ул. Дзержинского, 96)», — сообщается на сайте «Белоруснефти».

По факту инцидента, как отмечается, проведено внутреннее расследование. Виновные лица привлечены к ответственности.