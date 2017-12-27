В ноябре количество уволенных работников вновь превысило число принятых

В ноябре в Беларуси количество уволенных работников вновь превысило число принятых, свидетельствуют данные официальной статистики.

Напомним, в июле впервые с начала 2017 года число принятых превысило число уволенных на 1.587 и соотношение составило 102,5%. В августе тенденция вновь изменилась: уволено 94.368 работников, принято на работу — 86.790, в сентябре — 61.365 и 69.016 соответственно, пишет БелаПАН.

Тенденция, когда преобладали уволенные над принятыми, наблюдалась с начала 2016 года. Исключением стали сентябрь — 100,2% и октябрь — 105,3%. В январе 2017 года соотношение принятых и уволенных составляло 89,6%, в феврале — 96,5%, марте — 90,3%, апреле — 85,9%, мае — 77%, июне — 93,2%, сентябре — 79,4%. В октябре это соотношение составило 108,5% (уволено 58.419, принято — 63.272).

Всего с начала года было уволено 646.668 человек, принято на работу — 612.688. Превышение уволенных над принятыми составило 33.980.

В 2016 году было уволено 719.477 работников, принято на работу — 611.372 (число уволенных превысило число трудоустроенных на 108.105).