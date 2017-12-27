В Минске на праздники в местах массовых гуляний сделают пропускной режим

Милиция и военнослужащие внутренних войск, спасатели и медики будут на праздники трудиться в усиленном режиме, сообщили на пресс-конференции 27 декабря представители МВД, МЧС и Минздрава. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

Заместитель начальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян отметил, что для обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности все праздничные площадки обследуют и возьмут под охрану, а на самых многолюдных организуют пропускной режим.

«Кроме того, будет ограничено движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств, а также будут приняты меры по блокировке подъезда к месту проведения массовых мероприятий», — отметил он.

Старший инспектор по особым поручениям отдела организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения УГАИ МВД Станислав Соловей рассказал, что на подъездных путях к праздничным площадкам организуют стоянки. Также он порекомендовал автовладельцам заранее планировать маршрут своего движения во время проведения массовых мероприятий.