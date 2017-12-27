Умер экс-ректор БГУ Федор Капуцкий

27 декабря в ректорате Белорусского государственного университета прошла гражданская панихида в память экс-ректора БГУ Федора Капуцкого, который скончался 24 декабря, пишет TUT.by.

Празднование 75-летия Федора Капуцкого (справа) на торжественном заседании Ученого совета БГУ. Фото: earchives.bsu.by

Федор Капуцкий родился 10 января 1930 года в деревне Селивоновка Молодечненского района. Большая часть его жизни была связана с БГУ. Капуцкий окончил химический факультет БГУ (1954), работал там ассистентом, преподавателем, доцентом, возглавлял кафедру, являлся деканом химического факультета (1965-1973).

В 1973-1985 годах Капуцкий являлся заместителем, позднее первым заместителем Министра высшего и среднего специального образования БССР. При его непосредственном участии на базе химического факультета в 1978-м был открыт Научно-исследовательский институт физико-химических проблем. На общественных началах Капуцкий стал его первым директором. В 1984-м ученый успешно защитил докторскую диссертацию «Структурная и химическая модификация целлюлозы оксидами азота (IV)».

Познее Капуцкий перешел на работу в НИИ физико-химических проблем БГУ. С 1989 года являлся первым проректором, в 1990-1996 годах — ректором БГУ (на этом посту его сменил Александр Козулин).

Автор более 600 научных работ, в том числе 2 монографий, 2 учебников, около 200 изобретений. В 1994 году был избран академиком НАН Беларуси.