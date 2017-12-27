Лукашенко обратился к молодежи: в жизни надо делать все вовремя

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В среду, 27 декабря, Александр Лукашенко поучаствовал в новогоднем празднике, организованном для талантливой молодежи.


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«Для нас очень важно сегодня увидеть здесь будущих звезд, будущих ученых. Для этого мы создавали фонды по поддержке талантливой, одаренной молодежи. И очень многие здесь сегодня присутствуют», — приводит пресс-служба главы государства слова Лукашенко.

Он предупредил желающих заняться политикой, что надо очень много работать, а главное — учиться.

«Я не хочу быть назидательным, говорить вам, что надо хорошо учиться, на десятки-девятки, ходить на секции и прочее. Но скажу одно: в жизни надо делать все вовремя.  Если вы сейчас должны получить образование, вы его должны получить именно сейчас. Потому что завтра у вас будут другие проблемы, и образование получать будет поздно. Будете делать все вовремя – будете успешными», — считает Лукашенко.

 


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Тэги: молодежь талантливая молодежь Персона: Александр Лукашенко

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