Могилевчане хотят, чтобы власти построили бассейн и спортзал на берегу Днепра

В Могилеве собрано около 360 подписей горожан за строительство бассейна и спортзала в недостроенном спортивном комплексе гребного канала на берегу Днепра.

Строительство гребного канала в районе улицы Фатина началось в 2010 году, пишет БелаПАН.

Предполагалось, что административно-спортивный комплекс будет включать здание спасательной станции, судейские домики, административно-бытовой блок с восстановительным центром, два тренажерных зала и два бассейна, гостиницу, трибуны, понтоны, причалы.

Однако в 2013 году строительство было остановлено. В настоящее время недостроенный административно-спортивный комплекс так и не созданного канала разрушается. Власти ссылаются на отсутствие финансирования.

«На этой гребной базе должны быть, в частности, спортзал, физкультурный комплекс. Мы знаем, что сейчас это все сделать сложно, поэтому просим сделать хотя бы первое и самое необходимое — спортзал и бассейн», — заявил БелаПАН инициатор сбора подписей первый заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, житель Могилева.

Он сказал, что сбор подписей был организован около месяца назад и сейчас собрано около 360 подписей жителей улиц Терехина и Златоустовского за строительство бассейна со спортзалом.

«Конечно, вряд ли этот гребной канал когда-нибудь достроят, но если там появятся бассейн и спортзал, то это будет огромное улучшение условий жизни в микрорайоне», — отметил Борисов.

Сбор подписей окончен, и до Нового года они должны быть отправлены председателю Могилевского горисполкома Владимиру Цумареву, сообщил Борисов.

Акция по сбору подписей проходила в рамках кампании решения местных проблем «Право выбора», в которую входит БСДП (Грамада).