«Белоруснефть» пока не собирается переходить на белорусский язык при обслуживании клиентов

/ Общество
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В ближайшее время компания «Белоруснефть» не планирует переходить на белорусский язык при обслуживании клиентов автозаправочных станций сети.

Недавно кампания провела опрос в социальных сетях клиентов заправок — выясняла их отношение к обслуживанию на белорусском языке. Опрос собрал тысячи комментариев, большинство людей высказались положительно об этой инициативе.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе «Белоруснефти», опросы в социальных сетях проводятся исключительно как способ наладить эффективную обратную связь с клиентами — узнать их мнение о работе фирменной сети, услышать пожелания.

«Данные, которые мы собираем, используем для того, чтобы улучшить качество обслуживания. Хоть пока и нет планов перейти на обслуживание клиентов на белорусском языке, планы меняются, как и жизнь меняется», — отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что если есть личная инициатива операторов АЗС общаться с клиентами на белорусском, то такие начинания «Белоруснефть» поддерживает и стимулирует, поощряет сотрудников.

На сегодняшний день «Белоруснефть» имеет 560 АЗС.


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Тэги: Беларуснефть беларуская мова

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  • В общем , с результатами опроса все понятно из заголовка статьи . И причем здесь желание операторов общаться на белорусском . Клиент определяет на каком ему языке общаться .
  • В общем , с результатами опроса все понятно из заголовка статьи . И причем здесь желание операторов общаться на белорусском . Клиент определяет на каком ему языке общаться .