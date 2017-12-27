«Белоруснефть» пока не собирается переходить на белорусский язык при обслуживании клиентов

В ближайшее время компания «Белоруснефть» не планирует переходить на белорусский язык при обслуживании клиентов автозаправочных станций сети.

Недавно кампания провела опрос в социальных сетях клиентов заправок — выясняла их отношение к обслуживанию на белорусском языке. Опрос собрал тысячи комментариев, большинство людей высказались положительно об этой инициативе.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе «Белоруснефти», опросы в социальных сетях проводятся исключительно как способ наладить эффективную обратную связь с клиентами — узнать их мнение о работе фирменной сети, услышать пожелания.

«Данные, которые мы собираем, используем для того, чтобы улучшить качество обслуживания. Хоть пока и нет планов перейти на обслуживание клиентов на белорусском языке, планы меняются, как и жизнь меняется», — отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что если есть личная инициатива операторов АЗС общаться с клиентами на белорусском, то такие начинания «Белоруснефть» поддерживает и стимулирует, поощряет сотрудников.

На сегодняшний день «Белоруснефть» имеет 560 АЗС.