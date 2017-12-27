В Украине уволили скандальную 25-летнюю замглавы МВД

Правительство Украины приняло решение об увольнении заместителя министра внутренних дел Анастасии Деевой.

25-летняя чиновница отвечала в ведомстве за вопросы, связанные с европейской интеграцией.

Как отметили в Кабмине, Дееву уволили по собственному желанию.

Она проработала в должности замминистра 14 месяцев.

Напомним, назначение Деевой на столь высокий пост сопровождалось скандалом, когда СМИ опубликовали ее достаточно откровенные фото.

Фото mvs.gov.ua