В Украине уволили скандальную 25-летнюю замглавы МВД
Правительство Украины приняло решение об увольнении заместителя министра внутренних дел Анастасии Деевой.
25-летняя чиновница отвечала в ведомстве за вопросы, связанные с европейской интеграцией.
Как отметили в Кабмине, Дееву уволили по собственному желанию.
Она проработала в должности замминистра 14 месяцев.
Напомним, назначение Деевой на столь высокий пост сопровождалось скандалом, когда СМИ опубликовали ее достаточно откровенные фото.
Фото mvs.gov.ua
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