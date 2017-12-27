Белорусские власти уже в самом начале нового года полезут в долги
Белорусские власти решили не откладывать на будущее, а с самого начала 2018 года пробежаться по карманам толстосумов.
Минфин объявил о проведении 3 января продажи валютных гособлигаций.
Как сообщили в ведомстве, продажа будет осуществляться через Белорусскую валютно-фондовую биржу с 3 по 15 февраля.
В Минфине планируют разместить облигаций на 50 млн долларов (стоимость одной облигации составляет 1 тысячу долларов).
Процентная ставка составит 4,4% годовых. Срок обращения — 1901 день.
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