Белорусские власти уже в самом начале нового года полезут в долги

Белорусские власти решили не откладывать на будущее, а с самого начала 2018 года пробежаться по карманам толстосумов.

Минфин объявил о проведении 3 января продажи валютных гособлигаций.

Как сообщили в ведомстве, продажа будет осуществляться через Белорусскую валютно-фондовую биржу с 3 по 15 февраля.

В Минфине планируют разместить облигаций на 50 млн долларов (стоимость одной облигации составляет 1 тысячу долларов).

Процентная ставка составит 4,4% годовых. Срок обращения — 1901 день.