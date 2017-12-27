Париж: мораторий на смертную казнь облегчит сближение Беларуси с ЕС и Советом Европы

/ Беларусь-ЕС
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Франция озабочена смертным приговором в отношении Игоря Гершанкова и Семена Бережного — фигурантов уголовного дела «черных риелторов», заявило 27 декабря внешнеполитическое ведомство страны.


«Черных риелторов» из Могилева спасти от расстрела может только президент

Официальный Париж «напоминает о своем неизменном негативном отношении к смертной казни где бы то ни было и при любых обстоятельствах», пишет БелаПАН.

«Мы призываем белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее отмене. Это облегчит сближение Беларуси как с Европейским союзом, так и с Советом Европы», — говорится в комментарии МИД Франции.

 


Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС

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Тэги: Беларусь-Франция смертная казнь Персона: Игорь Гершанков Семен Бережной

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