Немецкие путешественники рассказали о своих страхах

77% немцев считают, что безопаснее всего путешествовать по их родной Германии. Чуть меньше считают, что им ничего не угрожает в путешествиях по другим странам, где разговаривают на немецком – в Австрии и Швейцарии.

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Таковы результаты опроса маркетинговой компании GfK, которая выяснила отношения немцев к 30 туристическим направлениям, пишет euro-pulse.ru.

Чуть больше половины жителей Германии считают Скандинавские страны и Италию (53% и 52% соответственно) тоже вполне безопасными направлениями. Интересно, что Испания, самое популярное у немцев направление, завоевала доверие лишь 49% респондентов.

Гораздо больше смелости, по мнению немцев, нужно тем, кто планирует отдых в Великобритании – только 33% считают, что там безопасно. А традиционные «пляжные» направления – Турция, Евгипет и Тунис – вызывает опасения у 95%. При этом, как отмечают исследователи, чем выше уровень образования респондента, тем меньше он переживает за собственную безопасность в другой стране. Исследователи связывают это с языковым барьером.