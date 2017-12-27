Реальная зарплата бюджетников снизилась

Реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе—ноябре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилась на 2,9%, в ноябре 2017 года по сравнению с октябрем уменьшилась на 0,8%, свидетельствуют данные Белстата.

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе—ноябре 2017 года составила 604,9 рубля, в ноябре — 637,4 рубля, что на 2,1 рубля, или на 0,3% меньше, чем в октябре 2017 года, пишет БелаПАН.

Для сравнения: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе—ноябре 2017 года составила 799 рублей, в том числе в ноябре — 836,9 рубля, что на 4,1 рубля, или на 0,5%, меньше, чем в октябре 2017 года.

Таким образом, средняя зарплата в бюджетной сфере в ноябре была в 1,3 раза меньше, чем в среднем по стране.

1 декабря на 15—25% были увеличены тарифные ставки отдельным категориям работников бюджетной сферы. Повышение коснулось работников учреждений социального обслуживания и культурно-просветительных учреждений. На 25% выросли оклады профессорско-преподавательского состава вузов. 28 декабря повышены оклады некоторым категориям медработников.

29 августа на заседании Совмина премьер-министр Андрей Кобяков заявил, что средняя зарплата бюджетников в 2018 году должна составить не менее 750—760 рублей.

«Что касается заработной платы бюджетников, то изначально исходим из предусмотренных проектом бюджета ресурсов, — сказал Кобяков. — То есть по консервативному сценарию темп роста ВВП осторожно оценивается в 101,2%. При этом средняя зарплата в бюджетной сфере просчитывается на уровне порядка 700 рублей. Но целевой прогноз на 2018 год — 103,4% (рост ВВП). Если доходы бюджета будут выше консервативного сценария, дополнительные доходы будут аккумулироваться в специальных резервных фондах».

Для этих целей проектом закона о бюджете предусмотрена норма о формировании в республиканском и местных бюджетах таких специальных фондов.