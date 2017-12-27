В Беларуси промышленные склады вновь начали трещать по швам

По данным Национального статистического комитета, запасы готовой продукции в белорусской промышленности растут третий месяц подряд.

Как отмечается, за ноябрь они выросли на 126,4 млн рублей и на 1 декабря составили 3 млрд 836,9 млн рублей, пишет БелаПАН.

Ранее запасы готовой продукции снижались несколько месяцев подряд (в августе они уменьшились на 85,5 млн, в июле — на 30,5 млн рублей, в июне — на 186 млн, в мае — на 141,6 млн). С января по апрель они постоянно росли, и их рост возобновился в сентябре (на 70,9 млн рублей). В октябре они увеличились еще на 114,3 млн рублей.

Соотношение складских запасов и среднемесячного объема промышленного производства в январе—ноябре 2017 года составило 61,9% против 68,8% за такой же прошлогодний период.

По итогам 11 месяцев наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минской области (90,2% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минск (87,1%), Гродненская (77,4%), Брестская (69,8%) и Могилевская (54,9%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (38,2%) и Гомельской (27,8%) областях, где находятся нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции в январе—ноябре наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 2,8 раза превысил среднемесячный объем производства), фармации (в 1,9 раза), производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,7 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 9,5% (на 1 декабря 2016 года — 14,2%), в обрабатывающей — 71,9% (81,1%), в том числе в пищевой промышленности — 66,4% (68%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 75,8% (104,1%). В металлургическом производстве этот показатель на 1 декабря нынешнего года составил 40,3% (39,7%), в производстве электрооборудования — 76,4% (81,4%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 86,9% (86,1%), транспортных средств и оборудования — 126,1% (193,8%).