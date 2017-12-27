СК назвал подозреваемых в деле «азотного» корпоратива

Следственный комитет Беларуси назвал подозреваемых в причинении тяжких телесных повреждений женщине на корпоративе в Солигорске.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель СК Юлия Гончарова, подозреваемыми по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 338 УК (оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), признаны директор заведения и индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по организации и проведению шоу-программы.

Продолжаются допросы свидетелей, работников, должностных лиц, проводятся обыски и лабораторные исследования. Следствием изучается изъятая документация, а также записи с камер видеонаблюдения, которые приобщены к материалам уголовного дела. С подозреваемыми проводятся процессуальные и следственные действия.

Напомним, вечером 23 декабря в одном из солигорских кафе после номера шоу-программы, в котором использовался жидкий азот, посетительнице стало плохо. Женщину доставили в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии с признаками термического ожога.